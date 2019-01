Jymyn kanssa sopimuksen tehnyt hawaijilaislentopalloilija teki "oharit": ei saapunutkaan Suomeen

Nurmon Jymyn naisten liigajoukkueen kanssa pelaajasopimuksen loppukaudeksi tehnyt hawaijilainen Tai Manu-Olevao ei saapunut Suomeen lainkaan, Nurmon Jymy kertoo tiedotteessa.

Tieto asiasta tuli Jymylle viime lauantaina päivällä, kun Manu-Olevaon piti sopimuksensa mukaisesti tulla Suomeen ja Nurmoon lauantai-iltana.

Jymyn valmentaja Kari Tuomela myöntää olevansa pettynyt. Työtä joukkueen vahvistuksen löytämiseen tehtiin paljon, ja nyt se osoittautui turhaksi. Lentoliput olivat valmiina ja kaiken piti olla siltä osin selvää.

– Ainoa saamamme perustelu oli se, ettei hän tuntenut olevansa valmis lähtemään Suomeen, Tuomela sanoo.

Tilanne on Jymylle sen verran uusi, ettei Tuomela osaa vielä sanoa, lähdetäänkö joukkueelle etsimään vahvistusta jostain muualta. Asia ratkeaa lähiaikoina.

Joukkueen pelaajaringissä oli liikennettä jo syksyllä. Lokakuussa Jymy purki pelaajasopimuksensa yhdysvaltalaisen yleispelaajan Sydney Busan kanssa, ja Busa palasi samantien kotimaahansa. Marraskuussa joukkueeseen puolestaan liitty uusi yhdysvaltalaispelaaja Andie Malloy.

Jymyn kausi lentopallon naisten mestaruusliigassa on ollut tuskainen, ja Jymy on sarjassa toiseksi viimeisenä. Joukkue on kerännyt vain kaksi täyttä kolmen pisteen voittoa, ja sillä on koossa yhdeksän sarjapistettä.

Jymyn seuraava liigaottelu on perjantaina 18. tammikuuta. Jymyn vieraaksi saapu tuolloin Pölkky Kuusamo.