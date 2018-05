Jymylle kokenut passari Ranskasta, Friberg jatkaa keskitorjujana

Ranskan Romansissa kaksi kautta pelannut Annina Keinonen (os. Antikainen) liittyy yksivuotisella sopimuksella Nurmon Jymyn naisten lentopallon mestaruusliigajoukkueeseen passariksi.

Jymy on tehnyt jatkosopimuksen myös keskitorjuja Karoliina Fribergin kanssa, joka jatkaa seurassa sopimuksella 1+1.

Juniorivuotensa Kurikan Ryhdissä pelanneella Keinosella, 28, on takanaan kymmenen kautta naisten lentopalloliigassa. Hän on saavuttanut yhteensä seitsemän SM-mitalia, joista kolme on mestaruuksia Vanaja RC:n ja HPK:n riveissä. Hämeenlinnalaisseurojen lisäksi Keinonen on saavuttanut yhden hopean Oriveden Ponnistuksessa.

174-senttinen Keinonen on tuttu nainen myös Suomen naisten maajoukkueesta, jossa hän on pelannut passarina.

– Jymy on seurana perinteikäs ja erityisesti junioripuolella se on ollut vahva kauan aikaa. Seurasta paistaa hyvä asenne ja positiivinen tekemisen meininki sekä vahva yhteisöllisyys, Keinonen sanoo tiedotteessa.

– Harjoitteluolosuhteet ovat Nurmossa kunnossa, ja valmennuksesta olen kuullut pelkkää hyvää. Mielenkiintoista on päästä kokonaan suomalaisvalmennukseen muutaman ulkomaisen valmentajan jälkeen.

Keinosen siirtyminen Jymyyn rohkaisi myös Karoliina Fribergia allekirjoittamaan jatkosopimuksen. Naiset pelasivat yhdessä HPK:ssa, ja Friberg kiittelee kaksikon senaikaista yhteistyötä.

– Tuttu passari kannusti pistämään nimen paperiin, Friberg myöntää seuran tiedotteessa.

24-vuotias Friberg oli alkuviikosta naisten maajoukkueleirityksessä Kuortaneella, mutta ei edennyt Kultaiseen liigaan jatkavaan joukkueeseen.

– Leiri meni omalta osaltani hyvin, vaikka en päässytkään mukaan itse joukkueeseen. Kisa on kova ja hyviä tyttöjä on paljon, hän sanoo.

Libero Pauliina Vilppolan jatkosopimuksen Jymy julkaisi pari viikkoa sitten.

Uutena pelaajana Jymyn rinkiin on liittynyt 17-vuotias Bettina Yli-Sissala. Viime kaudella 180-senttinen keskitorjuja Yli-Sissala pelasi Jymyn vahvuudessa neljässä liigaottelussa kehityspelaajasopimuksella.

Jymyn päävalmentajana jatkaa Kari Tuomela, samoin jatkavat fysiikkavalmennuksesta vastannut Teemu Rauhala ja tilastoja hoitanut Timo Rajala.

Valmennusportaan "uusvanha" tulokas on Tuomas Huita, joka toimii kakkosvalmentajana. Hän kuului Jymyn valmennusryhmään myös joukkueen viimeisellä 1-sarjakaudella.

MINNA KALLASVUO