Juuse Sarokselle kauden ensimmäinen nollapeli NHL:ssä

WINNIPEG

Nashville Predatorsin maalivahti Juuse Saros on pelannut kauden ensimmäisen nollapelinsä jääkiekkoliiga NHL:ssä. Saros torjui 28 kertaa, kun Nashville voitti Patrik Laineen Winnipeg Jetsin vierasjäällä 1–0.

Nashville on länsilohkossa kymmenentenä. Se on kolmen pisteen päässä Vancouverista ja pudotuspelipaikasta, mutta on pelannut ottelun vähemmän kuin Vancouver.

Winnipeg on tasapisteissä Vancouverin kanssa, mutta Vancouver on edellä maalieron turvin.