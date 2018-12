Jukurit-pelissä vakuuttanut liigadebytantti jatkaa Sportin kokoonpanossa

Torstai-illan voittoisassa Jukurit-ottelussa uransa ensimmäisen liigaottelun pelannut Santeri Haarala jatkaa Vaasan Sportin kokoonpanossa. Sport on perjantaina jääkiekon liigakamppailussa JYP:n vieraana Jyväskylässä.

18-vuotias Sport-kasvatti Haarala debytoi liigajoukkueen kokoonpanossa kakkoshyökkäysketjun sentterinä. Hän sai tililleen yhden tehopisteenkin oltuaan syöttäjänä Roope Talajan 3-3-maalissa. Myös peliminuutteja Haaralalle lohkesi kiitettävästi: hänen peliaikansa oli 14.17.

Haarala jatkaa JYP-ottelussa kakkosketjussa, mutta tällä kertaa laitahyökkääjänä. Sentteriksi on siirtynyt Brody Sutter. Toisena laitahyökkääjänä ketjussa jatkaa Joel Kiviranta.

Haarala luistelee uransa toisessa liigapelissä sininen kypärä päässään. Se on merkki ns. läpimurto-pelaajasta. Sinistä kypärää kantavat liigajoukkueissa niiden parhaat U20-sarjan pistemiehet. Tällä kaudella U20-ikäluokan pelaajia ovat 1.1.1999 ja sen jälkeen syntyneet.

Haaralan ja Sutterin pelipaikkamuutosta lukuunottamatta Sportin kokoonpano on täysin sama kuin torstaina Jukureita vastaan Vaasassa.

Kultakypärä päässä luistelee sportilaisista tänään Roope Talaja, joka oli hurjassa vireessä Jukureita vastaan. Talaja viimeisteli kaksi tasoitusmaalia ja päälle päätteeksi vielä ratkaisi osumallaan ottelun Sportille jatkoerässä. Talajan teholukemat ennen perjantai-illan JYP-ottelua ovat 14 + 9 = 23. Myös Antti Kalapudas on tehnyt 23 tehopistettä, mutta saldolla 8 + 15.

Talajan maaliennätys liigassa on peräisin kaudelta 2011-12, jolloin hän Bluesissa pelatessaan viimeisteli 18 maalia. Sen jälkeen hän on parhaimmillaan päässyt HIFK:ssa 12 osumaan kaudella 2012-13. Talaja on siis ennätysvauhdissa.

Kaksi viime kautta Talaja on ollut sivussa kotimaisesta liigasta pelattuaan ensin Jokereissa KHL:ää ja sen jälkeen Uumajassa Ruotsissa Allsvenskania.

Sportin riveistä puuttuvat samat pelaajat kuin torstainakin. Toni Kallela potee lievää loukkaantumista ja Aleksi Ainali toipuu sairaudesta. Valentin Claireaux’n Sportin ilmoitti olevan sivussa henkilökohtaisista syistä.

JYP-Sport klo 18.30 Jyväskylässä, kokoonpanot:

JYP:

Hyökkäysketjut:

1. Jani Tuppurainen-Jarkko Immonen-Julius Nättinen.

2. Robert Rooba-Juha-Pekka Hytönen-David Tomasek.

3. Jerry Turkulainen-Eric Perrin-Markus Jokinen.

4. Janne Kolehmainen-Miika Lahti-Ossi Louhivaara.

Puolustajaparit: Mikko Kuukka-Oscar Eklund, Roni Allén-Juuso Vainio, Mikko Kalteva-Nolan Yonkman.

Ossi Ikonen (7. puolustaja).

Maalivahdit: Eetu Laurikainen (aloittaa), Joona Voutilainen.

Sport:

Hyökkäysketjut:

1. Roope Talaja-Tommi Tikka-William Rapuzzi.

2. Santeri Haarala-Brody Sutter-Joel Kiviranta.

3. Jesse Paukku-Antti Kalapudas-Olavi Vauhkonen.

4. Tomi Körkkö-Erik Riska- Miro Lehtimäki.

Puolustajaparit: Oskari Manninen-Colby Robak, Tony Sund-Valtteri Viljanen, Jyri Niemi-Niklas Nevalainen.

Victor Westermarck (7. puolustaja).

Maalivahdit: Mika Järvinen (aloittaa), Sami Aittokallio.