Jos SPV:n A-nuoret voittavat tänään, edessä ovat mitalipelit

Seinäjoen Peliveljien A-nuorten joukkueella on torstai-iltana mahdollisuus varmistaa paikkansa salibandyn A-nuorten SM-sarjan mitaliotteluissa.

SPV johtaa puolivälieräsarjaa jyväskyläläistä Happeeta vastaan otteluvoitoin 2-0. Välieräpaikka irtoaa A-nuorissa kolmella voitolla. SPV ja Happee kohtaavat torstaina 14. maaliskuuta kolmannessa puolivälierässä kello 18.30 Seinäjoen Urheilutalolla.

SPV voitti ensimmäisen puolivälierän viime lauantaina Seinäjoella 9-7. Sunnuntaina Jyväskylässä SPV oli suorastaan murskaava maalein 2-8.

Muissa puolivälieräpareissa otteluvoitot ovat seuraavissa tilanteissa: M-Team-Nokian Krp 1-1, Oilers-Tiikerit 2-0 ja Classic-Steelers 1-1.

SPV:n B-nuorillakin on pullat hyvin uunissa, sillä joukkue on hallinnut ikäluokkansa SM-sarjaa mielin määrin ja varmisti runkosarjan ykköstilan jo aikaa sitten. Joukkueella on ennen runkosarjan päätöskierrosta koossa 59 pistettä, kun sarjakakkonen Tiikerit on saanut kasaan 42 pistettä.

Runkosarja päättyy lauantaina, ja SPV kohtaa päätösottelussa Tiikerit Vantaalla.