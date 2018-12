Jokainen lohko on Suomelle aina vaikea lohko – jalkapallon EM-karsinnoissa arpaonni on tuntematon käsite

Jalkapallon EM-kisojen karsintalohkot arvottiin sunnuntaina Dublinissa. Suomi arvottiin samaan Italian, Bosnia-Hertsegovinan, Kreikan, Armenian ja Liechtensteinin kanssa.

EM-karsinta alkaa maaliskuussa ja päättyy marraskuussa 2019.

Jokaisen karsintalohkon voittaja ja kakkonen selviytyvät EM-lopputurnaukseen. EM-kisat pelataan kesä-heinäkuussa 2020 kahdessatoista maassa.

Italian A-maajoukkue elää murrosvaihetta. Se jäi sensaatiomaisesti ulos vuoden 2018 MM-kisoista – edelliset kerran Italian tie tyssäsi MM-karsintoihin vuonna 1958. Kansojen liigan lohkovaiheen otteluissakin Italia teki tänä vuonna vain kaksi maalia. Kaikesta huolimatta Italia on lohkon selkeä suosikki. Yksikin sarjapiste kahdesta Italia-ottelusta olisi Huuhkajilta pieni ihme.

Bosnia-Hertsegovina, Kreikka ja Armenia ovat Suomen päävastustajat EM-karsinnoissa.

Bosnia-Hertsegovina ei ole ikinä selviytynyt EM-kisoihin, mutta vuoden 2014 MM-kisoissa maa nähtiin. Bosnia-Hertsegovinan riveistä löytyy Edin Dzekon ja Miralem Pjanicin kaltaisia maailmantähtiä. 193-senttinen Dzeko on voittanut urallaan muun muassa Bundesliigan maalikuninkuuden. Nykyään hän pelaa AS Romassa. Keskikenttäpelaaja Pjanic kuuluu Juventuksen tähtisikermään.

Vieraissa Bosnia-Hertsegovina on vaikea yllätettävä, mutta kotiottelussa Huuhkajien on pakko päästä pisteille.

Kreikan Suomi kohtasi tänä vuonna Kansojen liigassa kaksi kertaa. Saldona oli voitto ja tappio. Kreikalla on takanaan vaikeita vuosia ja sekavaa meininkiä. Maa vaihtoi valmentajaa kesken Kansojen liigan lohkovaiheen pelien. Edellisissä karsinnoissa Kreikka hävisi muun muassa Färsaarille.

Armenia on oudompi vastustaja. Maan ykköspelaaja on Arsenalissa pelaava Henrik Mkhitary. Kuusi pistettä Armenia-peleistä on Suomelle realistinen, mutta ei helppo tavoite.

Liechtenstein on etukäteisarvioissa lohkon heittopussi. Jokainen piste on EM-karsinnoissa yllätys.

FIFA-rankingissa Italian sijoitus on 18., Bosnia-Hertsegovinan 34., Kreikan 43., Suomen 58., Armenian 101. ja Liechtensteinin 181:s.

Suomella on Kansojen liigan lohkovoitolla ansaittu takaportti EM-kisoihin, jos EM-karsinta ei tuo lopputurnauspaikkaa. Ennakkoasetelma on, että Suomi kohtaa pudotuspeleissä Skotlannin, Serbian tai Norjan yksiosaisessa ottelussa maaliskuussa 2020. Ensimmäisen ottelun voittajat ratkaisevat keskinäisessä pelissään, kumpi etenee EM-lopputurnaukseen.

Jos joku näistä neljästä maasta selviytyy EM-kisoihin kuitenkin karsintojen kautta, se ei osallistu enää Kansojen liigan pudotuspeleihin.

Suomalaisten kannattaa seurata erityisesti Serbian menestystä B-lohkossa. Jos Serbia yltää lohkossa kahden parhaan joukkoon, nousee Serbian tilalle Kansojen liigan pudotuspeleihin toinen maa.

Tämä on hyvinkin mahdollista. Serbia taistelee B-lohkossa EM-kisapaikasta Portugalin, Ukrainan, Liettua ja Luxenburgin kanssa.

Kansojen liigan menestyksen tuoman takaportin ansiosta Suomi lähtee EM-karsintoihin henkisesti paremmista lähtökohdista kuin ehkä koskaan aiemmin. Toivo elää, vaikka tie nousisi pystyyn karsinnoissa. Kirvestä ei tarvitse heittää lopullisesti kaivoon vielä muutaman tappion jälkeenkään.

EM-lohkoja tuijottamalla ja voimasuhteita puntaroimalla on helppo havaita jalkapallon todella laaja taso. C-lohkosta (Hollanti, Saksa, Pohjois-Irlanti, Viro, Valko-Venäjä) voi puhua kuolemanlohkona, mutta muuten lohkot ovat varsin tasalaatuisia.

Olisi Suomi arvottu mihin tahansa muista lohkoista, tie EM-kisoihin olisi ollut suurin piirtein yhtä kuoppainen.

Jalkapallossa arpaonni ei tarjoa ikinä oikotietä arvoturnauksiin.