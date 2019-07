Laura Lahtinen teki vapaauinnin Suomen ennätyksen 400 metrillä

GWANGJU

Laura Lahtinen on uinut 400 metrin vapaauinnin Suomen ennätyksen 4.16,43 uinnin MM-kisoissa Etelä-Korean Gwangjussa.

Lahtinen paransi aiempaa Sandra Scottin nimissä ollutta ennätystä 0,38 sekuntia. Kyseessä on Lahtisen ensimmäinen Suomen ennätys aikuisten pitkällä radalla.

– No hyvältä tuntuu, en tiedä miten uin noin kovaa ja mistä se tuli. Uinti tuntui tosi hyvältä, ei oikein missään vaiheessa tuntunut, ettei jaksaisi, Lahtinen kertoi Uimaliiton tiedotteessa.

Lahtinen ui juhannuksen jälkeen SM-uinneissa ensimmäistä kertaa alle 4.20, ja nyt ennätys kohentui taas lähes kolme sekuntia.

– Kun SM-kisoissa tuli se 4.19, niin ajattelin, että enkka voisi parantua johonkin 4.18:aan ja siihen voisi olla tyytyväinen. Oli tosi kiva lähteä uimaan, kun täällä on paljon yleisöä ja parempi tunnelma kuin missään kisoissa aiemmin.

Ennätys ei kuitenkaan siivittänyt suomalaisuimaria jatkoon, sillä hän jäi alkuerissä 25:nneksi. Finaalikahdeksikkoon vaadittiin 4.07,10.

Seuraavaksi Lahtinen on MM-altaassa keskiviikkona 200 metrin perhosessa.

Laukkasella mitäänsanomaton olo

Myös muut suomalaiset karsiutuivat jatkosta MM-Gwangjussa sunnuntaina.

Jenna Laukkasen aika 200 metrin sekauinnissa oli 2.16,28. Hän jäi kärjestä 9,26 sekuntia ja oli kokonaistuloksissa 23:s. Jatkoon meni 16 uimaria.

Laukkaselle sekauinti on sivumatka. Hänen päälajinsa ovat 50 metrin ja 200 metrin rintauinnit.

– Aika mitäänsanomaton olo, kun ei mulla ollut mitään odotuksia. Nyt on ollut vain pääasia, että on saanut itsensä tänne viivalle ja siihen nähden uinti on tuntunut hyvältä, oli hyvä päästä heti kisaamaan, Laukkanen sanoi tiedotteessa.

Karsintojen nopeimman ajan ui unkarilaistähti Katinka Hosszu. Toiseksi tullut Kiinan Ye Shiwen jäi Hosszusta 2,43 sekuntia.

Välieriin vaadittiin lukemat 2.12,98. Laukkasen oma ennätys on 2.14,70 parin vuoden takaa ja kauden paras 2.16,12.

– Tässä konkretisoituu se, että kunto ei ole niin hyvä, varsinkaan kaksisataselle. Ensimmäinen satanen oli hyvä ja rento, loppu oli tuskaa. Tuntui, että se viimeinen altaanmitta ei ollut enää edes mitään vapaauintia, Laukkanen sanoi. Hän ui seuraavan kerran torstaina 200 metrin rintauinnissa.

Pöytäkiven lähdössä hässäkkää

Riku Pöytäkivi ei selviytynyt jatkoon 50 metrin perhosuinnin alkueristä.

Pöytäkivi ui ajan 23,93, jolla hän oli alkuerien 31:s, kun 16 parasta meni välieriin. Viimeisen jatkoon menijän aika oli 23,63, joten omalla ennätysajallaan 23,62 Pöytäkivi olisi selvinnyt jatkoon.

Perhosuinnin lähtö jouduttiin kutsumaan takaisin, kun uimarit viivyttelivät starttiasentoa ottaessa. Myös toisessa lähtöyrityksessä kului pitkä aika, mutta lopulta päästiin matkaan.

– Perusaamu. Startti oli tosi hidas, jäin siihen palliin kiinni, se johtui varmaan siitä hässäkästä ennen starttia. Ei se uinti niin huono ollut, Pöytäkivi kertoi.

Alkuerien nopeimman ajan jakoivat Yhdysvaltain Caeleb Dressel ja Ukrainan Andri Govorov, jotka molemmat uivat 22,84.

Pöytäkivi ui näissä MM-kisoissa vielä 100 metrin perhosuinnissa.