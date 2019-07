Hulkko ui kirkkaasti MM-välieriin 50 metrin rintauinnissa – "Vihdoinkin"

GWANGJU

Ida Hulkko on selviytynyt 50 metrin rintauinnin välieriin uinnin MM-kisoissa Etelä-Korean Gwangjussa. Hulkko oli alkuerien kahdeksanneksi nopein ajalla 30,72.

Jenna Laukkanen karsiutui niukasti jatkosta samalla matkalla. Hän ui kauden parhaan aikansa 31,48 ja sijoittui 19:nneksi. Jatkoon vaadittiin 12 sekunnin sadasosaa nopeampi aika.

Hulkon aika 30,72 on hänen uransa neljänneksi nopein. Tällä kaudella hän on uinut parhaimmillaan 30,66. Hulkon viime kesänä uima Suomen ennätys on 30,53.

– Vihdoinkin. Eihän se tietysti vielä ollut kauden paras, mutta tuli se paremmin kuin Glasgow'n (EM-uinnit 2018) aamussa, ja kun illaksi saa radan, niin sehän riittää, Hulkko sanoi Uimaliiton tiedotteessa.

Parannettavaakin uintiin jäi.

– Startti ei ollut sellainen räjähtävä. Verryttelyssä otin yhden vilppistartin, niin ajattelin, että täytyy rauhoittaa se startti ja luottaa, että omalla perustekemisellä pääsee jatkoon.

Hulkko, 20, selviytyi viime vuonna Glasgow'n EM-kisoissa finaaliin, jossa hän sijoittui viidenneksi.

Välierät uidaan tänään Suomen aikaa kello 14.26. Alkuerien nopein oli Italian Benedetta Pilato, joka ui ajan 29,98.

Laukkanen kauden parhaassa vauhdissaan

Laukkanen iloitsi uinnistaan, sillä kausi on ollut vaikea ja siihen nähden tulos oli mainio. Matkan lyhyen radan Euroopan mestaruuden 2015 voittanut Laukkanen pohti jopa MM-kisoihin lähtöä tahmean kunnon takia.

– Onneksi tuli lähdettyä, kun tämä lopuksi kääntyi näin, että vinsta oli jo lähempänä sitä omaa hyvää tekemistä. 32:n pintaan kun on koko kauden uinut, niin on tämä hyvä nosto siitä, iloitsi Laukkanen, jonka kauden paras ennen tätä oli 31,84.

– Harmi tietysti, että se välieräpaikka jäi noin lähelle, mutta olen silti tyytyväinen. Tähän ei todellakaan tuudittauduta, mutta tyytyväinen olen. On kiva nousta altaasta hymy huulilla.

Jallowilta puuttuu rentoutta

Mimosa Jallow jäi alkueriin naisten 50 metrin vapaauinnissa. Jallow kauhoi ajan 25,66 ja päättyi sijalle 29. Aika jäi jatkopaikasta 0,6 sekuntia.

– No eihän se nyt oikein lähtenyt, sellainen samanlainen kuin tähänkin asti. Ei se ole rentoa tällä hetkellä, se on sellaista, että yrittää puristaa liikaa, että pääsisi edes jonkinlaiseen aikaan, Jallow tuumi.

Jallow ui nyt lähelle kauden parasta aikaansa 25,27. Viimevuotisella ennätysajallaan hän olisi selvinnyt välieriin.

Alkuerien nopein oli Ruotsin ME-nainen Sarah Sjöström ajalla 24,26.

Jallow kisaa näissä MM-kisoissa vielä sunnuntain 4x100 metrin sekauintiviestissä. Suomen viestijoukkue julkistettiin lauantaina. Jallow ui avausosuudella selkää, minkä jälkeen Hulkko ui rintaa ja Laukkanen perhosta. Ankkurina vapaauintiosuudella toimii Laura Lahtinen.