Jälleen maaottelu Seinäjoella: Suomi kohtaa Georgian lokakuussa

Suomen U21-maajoukkue kohtaa Georgian perjantaina 12. lokakuuta Seinäjoen OmaSp Stadionilla. Ottelu on karsintaa vuoden 2019 EM-lopputurnaukseen.

- Erinomaisesti sujuneen U19-turnauksen jälkeen, on hienoa, että saadaan taas maaotteluita Seinäjoelle. Ajankohta on meille hyvä, sillä syysloma alkaa täällä juuri tuolloin perjantaina ja seuraava viikko on lomaa, kertoo SJK:n toimitusjohtaja Teemu Virtanen.

Suomen U21 maajoukkuetta valmentaa Juha Malinen ja joukkue on aloittanut EM-karsinnat kahdella voitolla.

Ennen Seinäjoella pelattavaa Georgia-ottelua, Suomi kohtaa vieraissa Tanskan ja Helsingissä Puolan. Karsinnat päättyvät kotiottelulla Liettuaa vastaan. Päätösottelu pelataan Valkeakoskella.