Jalkapalloliiga vauhtiin Pohjanmaallakin: valmentajat kommentoivat joukkueitaan ja SJK-Eremenko myös työsuhteensa kestoa

Zlatanin taidot tallella – vastustajan valmentaja yltyi kehuihin

Zlatan Ibrahimovic on huippuvireessä Pohjois-Amerikan MLS-jalkapallokauden alkumetreillä, vaikka on kärsinyt jalkavammasta. Los Angeles Galaxyn ruotsalaishyökkääjä on tehnyt kauden kolmessa ottelussaan neljä maalia ja syöttänyt yhden osuman. Lue lisää