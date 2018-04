Jalkapalloliiga katsoo ulos ja toivoo: Kahden vuoden päästä pallo putoaa peliin viidellä uusitulla areenalla

HELSINKI

Jalkapalloliigan avausviikonloppua edeltänyt talvekas huhtikuun alku oli mielissä myös liigan kauden avaustiedotustilaisuudessa Helsingissä. Ikkunasta katselivat niin Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kuin liigan hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen.

– Kun ulos katsoo, tajuaa, että on äärimmäisen tärkeää että olosuhteet ovat kunnossa. Ja sen eteen myös Palloliiton puolesta lupaan, että satsaamme lisää rahaa liigan ja Ykkösen joukkueiden stadionasioihin lähitulevaisuudessa, Lahti sanoi.

Jalkapallopomot kiittelevät jo tehtyjä satsauksia. Ja odottavat innolla uusia.

– Viime vuosina on syntynyt hienoja stadioneita niin Seinäjoelle, Vaasaan kuin muuallekin. Ja aika monessa kaupungissa on hyvä pöhinä uusien stadionhankkeiden ympärillä: Espoossa, Tampereella, Kuopiossa, toivottavasti Lahdessa, ja vaikkei JJK nyt pelaakaan liigassa, niin myös Jyväskylässä asiat ovat menossa hyvään suuntaan, Lahti totesi.

Apusella katseet ja toiveet ovat parin vuoden päässä.

– Jos kaikki menee hyvin, niin kahden vuoden päästä pallo putoaa peliin viidellä uusitulla areenalla. Epävarmuustekijöitä toki on vielä, mutta tuo on kuitenkin ihan mahdollista.

– Kemiin saadaan ensi vuonna lämmitettävä tekonurmi, ja siellä myös parannetaan katsomoa 2020. Maarianhaminassa pitäisi olla valmista kahden vuoden päässä, ja Tampereella toivotaan päästävän rakentamaan ensi syksynä. Lahdessa päätökset tehdään syksyllä, ja sitä seuraavat toivottavasti kilpailutukset ja sitten stadionin avaaminen 2020. Kuopiossa tehdään hankesuunnitelmaa ja toivottavasti rakentaminen alkaa ensi vuonna. Espoossa ollaan kai hiukan pidemmässä kaavassa, mutta muutaman vuoden päästä toivottavasti sielläkin olosuhteet ovat nykyaikaiset. Tai mahdollisimman hyvät.

Olosuhteet ovat jokavuotinen puheenaihe, ja turhauttavan tuskainen sellainen. Apusen mukaan ainoa tie eteenpäin ovat "pelikelpoiset stadionit, joissa palvelut ovat nykyaikaisia ja asiallista tasoa".

– Kun olosuhteista puhutaan, meidän on oltava mahdollisimman johdonmukaisia ja päättäväisiä. Liiga teki viime vuonna yksimielisen päätöksen, että emme enää lähde siirtämään pelipäiviä olosuhteiden takia. Seurojen on sen sijaan osoitettava varakentät, joissa voivat pelata olosuhteiden ollessa huonot, Apunen muistutti kuulijoitaan.

– Nyt kun katsoo ikkunasta, huomaa, että tämä asia voi nousta tänä keväänä esille. Ja käytännössä se siis saattaa tarkoittaa sitä, että kotiotteluita ei pystytä pelaamaan siellä omalla, tutulla stadionilla. Tämä asia on tärkeä ymmärtää, tässä ei ole kysymys minkään tahon typerästä jääräpäisyydestä, vaan siitä, että otteluohjelman rakentaminen on niin tiukka juttu. Siinä on niin vähän vaihtoehtoja, että tällaiset siirrot aiheuttavat kaikille aika paljon ongelmia. Ja olemme päättäneet, että se leikki loppuu. Haluamme olosuhteet aidosti kuntoon.

– Jos ja kun haluamme kansainväliselle huipulle, tämä on ainoa tie.

STT