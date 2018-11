Isänpäivän luottohevonen Seinäjoella on Rose’s Tara

SEINÄJOKI

Isänpäivänä ravataan Seinäjoella klo 16.00 alkaen Ilkka-ajon karsinnat 3- ja 4-vuotiaille lämminverisille.

Päivän T5-pelin varma löytyy toisesta kohteesta, joka on lämpöisten vanhemman ikäluokan toinen karsintalähtö. Hyvätasoisessa lähdössä selväksi suosikiksi nousee Villimiehen Tammakilvan voittanut ja pieneltä tauolta torstaina hyvässä vireessä radoille palannut Rose’s Tara.

Hannu Hietasen ohjastama tamma voitti toissapäivänä Jyväskylässä Kasvattajakruunun välierän toiselta radalta ilman vetoapua ja valmentaja Timo Salmela uskoo suojattinsa vain parantavan saatuaan pienen tauon jälkeen startin alle. Niinpä hyvältä paikalta Rose’s Tara on lähdön todennäköinen voittaja.

Lähtövihjeet:

1.1 Midsummer Bell, 9 Neuland, 12 Rocknroll Kronos

2.4 Smart Leader, 6 Lilla Robert, 3 Feeling Flash

3.1 Count Forte, 6 Trouble Leader, 4 Troopers

4.6 Hudson Web, 1 Feeling Classy, 4 Hamlet Star

5.1 Rose’s Tara, 7 Ernie Bell, 4 Twinquit

6.10 M.T. Kopitar, 6 Way To Go, 2 Don Pescador

7.13 Ypäjä Jallu, 15 Metkutus, 10 Tutun Impi

8.1 Staro Jersey Side, 6 Lemon Breezer, 3 Carajoso

9.13 Pious Donation, 11 Laser Jet, 5 Redemption. (pe)