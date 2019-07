Ilves sarjakärkeen selkeällä voitolla SJK:sta

TAMPERE

Lauri Ala-Myllymäki teki kaksi maalia, kun Ilves nousi sunnuntaina jalkapalloliigan kärkeen kaadettuaan Seinäjoen Jalkapallokerhon 3–0 sateisella Tammelan kentällä lähes loppuunmyydyn katsomon iloksi.

Ala-Myllymäellä on nyt kahdeksan maalia ja hän jakaa liigan maalintekijätilaston toisen sijan. Interin Filip Valencicilla on 12 maalia. Maaleista kolme on tullut pelitilanteista, kolme vapaapotkuilla ja kaksi rangaistuspotkuilla.

– Etenkin toinen maali oli todella hieno laukaus, tarkasti alakulmaan, kehui Ilveksen valmentaja Jarkko Wiss.

Ala-Myllymäki teki voittomaalin pilkulta 10. minuutilla. Hieman ennen taukovihellystä hän laukoi toisen maalinsa.

Myös SJK:ssa pelannut Emile Paul Tendeng ratkaisi ottelun lopullisesti toisen jakson alussa.

– Avausmaalimme jälkeen SJK hallitsi näennäisesti, mutta ei päässyt juurikaan paikoille. Toinen maali tuli sitten todella hyvään paikkaan. Toisen jakson puolustimme tarkasti, Ala-Myllymäki sanoi.

Ala-Myllymäki on kolmessa viime ottelussa tehnyt kuusi maalia, kolme tuli edellisessä kotiottelussa KPV:ta vastaan.

Siirtoikkunan auetessa keskiviikkona hän lienee haluttu pelaaja, eikä pelaaminen 20. heinäkuuta jo nyt loppuunmyydyssä (5 050 katsojaa) HJK-ottelussa ole lainkaan varmaa.