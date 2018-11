Ilveksestä tuttu nuori puolustaja siirtyy VPS:aan – kertoo, miksi valitsi juuri vaasalaisseuran

Vaasan Palloseura on tehnyt 1+2-vuotisen sopimuksen Ilveksestä tutun nuoren puolustajan kanssa.

Martti Haukioja, 19, oli mukana kesällä U19 EM-kisajoukkueessa. Ilveksen lisäksi Haukioja on pelannut lainasopimuksella viime vuosien aikana FC Jazzin ja JJK:n paidassa, sekä italialaisseura Chievon akatemiassa.

– Martti on nuorten maajoukkuepelaaja. Olemme pyrkineet löytämään nuoria, kotimaisia pelaajia tähän seuraan ja me jatkamme sitä työtä. Meillä on sen suhteen myös hyviä kokemuksia ja onnistumisia näiden nuorten kanssa. Martti tulee täyttämään oman paikkansa, tuomaan kilpailua ryhmään ja tekemään meistä parempia, Petri Vuorinen analysoi.

Pelipaikka Haukiojalla löytyy eritoten vasemman pakin paikalta. 188-senttinen laitapuolustaja pystyy pelaamaan ja on pelannutkin urallaan paljon myös topparina. Kyseessä on siis hyvin monikäyttöinen pelaaja.

– Hänellä on hyvä vasen jalka ja hyvä syöttövalikoima, Vuorinen sanoo.

Haukioja kertoo, että hänellä oli pöydällä myös muita vaihtoehtoja.

– Positiivisin fiiliksin tulen Vaasaan. Olen oikein tyytyväinen tuoreesta sopimuksesta. Itselläni oli suuri kiinnostus tulla VPS:aan ja seura oli kiinnostunut minusta. Kävin tapaamassa Petri Vuorista ja olin hyvin vakuuttunut. Pitkään mietin, mutta tämä oli silti aika selvä valinta, Haukioja kommentoi.

Haukiojan vakuuttivat syyt niin itse jalkapallon osalta kuin olosuhteidenkin puolesta.

– Ihan lähtien siitä miten VPS pelaa, niin koen, että tämä on minulle se oma juttu. Olosuhteetkin näyttivät olevan tosi hyvät. Ne olivat ehkä ne eniten minua houkuttaneet asiat.