IK Kronan palasi mestaruuskantaan parin vuoden tauon jälkeen

Latvala yhdeksäntenä Meksikon rallin lähestyessä loppuaan

Meksikon MM-rallissa Toyotan suomalaiskuljettaja Jari-Matti Latvala on yhdeksäntenä, kun 19 erikoiskoetta on ajettu. Eroa rallia johtavaan Fordin ranskalaiskuljettaja Sebastien Ogieriin Latvalalla on liki 16 minuuttia. Lue lisää