Iivo Niskasen päävastustaja Bolshunov vähätteli ylivoimaansa Cognessa: "Sehän oli vain testikilpailu"

SEEFELD

Aleksandr Bolshunov hiihti sunnuntaina rajusti karkuun IIvo Niskaselta Cognen maailmancupissa. Väkivahva venäläishiihtäjä kieltäytyy silti Niskasen suosikkimatkan, perinteisen hiihtotavan 15 kilometrin voittajasuosikin roolista Seefeldin MM-kisoissa.

Bolshunov vähätteli Cognen voittoaan ja 43,7 sekunnin eroa toiseksi jääneeseen Niskaseen.

– Sehän oli vain meidän jokaisen viimeinen testikilpailu ennen MM-kisoja. Se on jo historiaa, Bolshunov sanoi.

Bolshunov saattaa hiihtää MM-kisoissa kaikki miesten kilpailumatkat, eikä hän nimennyt mitään päämatkakseen.

– 15 kilometrin kilpailu on toki yksi tärkeimmistä lajeista minulle, Bolshunov myönsi.

Bolshunov ei myöskään suostunut spekuloimaan mitalimahdollisuuksillaan eikä eri matkojen ennakkosuosikeilla.

– Aloitetaan kisat ja katsotaan, miten käy, Bolshunov vastasi länsilehdistön kysymyksiin kyllästyneenä.

Miesten 15 kilometrin kilpailu hiihdetään Seefeldin MM-kisoissa ensi viikon keskiviikkona. Niskanen voitti matkan maailmanmestaruuden Lahdessa 2017.

Välbe saneli viiden mitalin tavoitteen

Venäjän maajoukkueen saksalainen valmentaja Markus Cramer paljasti Venäjän joukkueen tavoitteeksi viisi mitalia. Tavoite tuli hiihtoliiton puheenjohtajalta, entiseltä mestarihiihtäjältä Jelena Välbeltä.

– Tiedän, että Jelena haluaa kisoista vähintään viisi mitalia. Se on siis tavoitteemme, Cramer ilmoitti.

– Meillä on kisoissa vahva joukkue, mutta tulosta on vaikea ennakoida. MM-kisat on eri juttu kuin maailmancup, koska monet urheilijat keskittyvät koko kauden vain näihin kilpailuihin.

STT