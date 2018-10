JymyJusseissa pelannut Hylkilä palaa Etelä-Pohjanmaalle: ottaa haltuunsa Vimpelin Vedon viuhkan

Markku Hylkilä on Vimpelin Vedon miesten superpesisjoukkueen uusi pelinjohtaja. Hylkilä on toiminut viimeiset neljä kautta Oulun Lipon viuhkamiehenä.

– Hyvillä fiiliksillä lähden hommaan. Vedon pelinjohtajan paikka on yksi parhaista tehtävistä pesäpallossa. Vimpeli on kuulunut jo pitkään miesten superpesiksen kärkijoukkueisiin ja täällä pelataan vaan mestaruudesta. Mahdollisuus menestyä on tietysti hieno asia, mutta se, että saa tehdä yhteistyötä huippupelaajien ja lahjakkaiden nuorten kanssa kiehtoo. Mestaruudet ja mitalit tulevat, jos ovat tullakseen, kuitenkin päivittäisen, laadukkaan tekemisen tuloksena, Hylkilä sanoo.