Huuhkajia odottaa tärkeä vieraspeli Bosnia-Hertsegovinaa vastaan

ZENICA

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat pelaa tänään EM-karsinnoissa vierasottelun Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Peli alkaa Zenicassa Suomen aikaa kello 19.

Suomen tilanne J-karsintalohkossa on hyvä, sillä joukkue on Italian takana toisena. Markku Kanervan valmentamalla Suomella on koossa 12 pistettä, kun Bosnia-Hertsegovina on seitsemällä pisteellään neljäntenä.

Bosnia-Hertsegovina tarvitsee kipeästi voittoja, mikäli se mielii nousta lohkossaan kahden joukkoon ja EM-kisoihin. Vierasvoitto veisi Suomen entistä lähemmäs historiallista miesten arvokisapaikkaa.

Bosnia-Hertsegovina tunnetaan kovana kotijoukkueena. Maa ei ole hävinnyt 17 viime kotipelistään kuin yhden. Pääkaupunki Sarajevon ohella maajoukkueen käyttämässä Zenicassa ja sen Bilino Polje -stadionilla Bosnia-Hertsegovina on hävinnyt viimeksi yli viisi vuotta sitten.

Lappalainen sivussa

Kotijoukkueelta puuttuu loukkaantunut hyökkääjätähti Edin Dzeko. Suomelta on sivussa Lassi Lappalainen vatsataudin takia. Kanerva myöntää vastassa olevan kovan kotijoukkueen.

– Jos saamme pidettyä pelin kontrollissa, pidettyä ne pois maalipaikoilta tai järkytettyä niitä vaikkapa maalilla, saattaa se yleisön kannustus kääntyä heille paineeksi, Kanerva sanoi.

Lohkon kaksi parasta etenee ensi kesän EM-kisoihin. Suomen karsintaurakka jatkuu lauantain ottelun jälkeen tiiviinä, sillä joukkue kohtaa tiistaina Turussa Armenian.

Kaksi päätösotteluaan Huuhkajat pelaa marraskuussa. Ensin se isännöi Liechtensteinia, ja karsintojen päätöksessä odottaa vieraspeli Kreikkaa vastaan.