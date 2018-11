Huuhkajat kohtaa Kansojen liigassa Unkarin – avauskokoonpanoon tulee muutoksia

Jari-Matti Latvala kärjessä Australian MM-rallissa, tallikaveri Tänak toisena

Toyotan Jari-Matti Latvala johtaa Australian MM-rallia, kun takana on 21 erikoiskoetta. Tallikaveri Ott Tänak on toisena viiden sekunnin päässä Latvalasta. Jäljellä on kolme erikoiskoetta, ja Toyotan rallitalli on erittäin lähellä valmistajien MM-sarjan voittoa. Lue lisää