Hurske rynnisti naisten pika-aitojen ykköseksi Kalevan kisoissa, korkeudessa mitalipallille tuttu kolmikko Junnilan johdolla

HELSINKI

Reetta Hurske on voittanut naisten 100 metrin aitajuoksun Lappeenrannan Kalevan kisoissa ajalla 13,05. Tyynessä ja koleassa säässä juostun kisan kakkonen oli Nooralotta Neziri ja kolmas Annimari Korte.

Hurskeen ja Nezirin taistelu oli erittäin tiukka, ja voittaja löytyi vasta maalikameran tarkastelun jälkeen. Myös Nezirin aika oli 13,05. Suomen ennätystä nimissään pitävä Korte joutui tyytymään aikaan 13,12. Hurskeelle pika-aitojen Suomen mestaruus on uran ensimmäinen.

Hurske oli luonnollisesti tyytyväinen voittoonsa, mutta tuntemukset ennen finaalia eivät olleet hyvät. Hän kertoi Ylen haastattelussa kärsineensä vatsavaivoista.

– Ei ollut hyvä fiilis ennen juoksua. Suomen mestaruus on ollut pitkään tavoitteenani. Ihan mahtavaa, että se tuli, Hurske sanoi Ylelle.

Junnila otti korkeusmestaruuden treenijaloilla

Naisten korkeushypyssä mitalipallille ponnisti odotettu kolmikko Suomen ennätysnaisen Ella Junnilan johdolla. Junnila ponnisti ensimmäisen mestaruutensa Kalevan kisoissa tuloksella 186. Heta Tuuri ylitti viilenevässä illassa 184, ja Jessica Kähärä otti pronssin tuloksella 179.

Junnila vältteli koleutta hyppäämällä pitkissä trikoissa, ja käytössä oli myös lämpögeeli. Isompi ongelma seurasi tiistain voimaharjoituksesta.

– Kilpailin tänään harjoitusjaloilla. Sen takia hyppääminen oli aika vaihtelevaa, Tampereen Pyrintöä edustava Junnila totesi.

– Tuli huonoja, vähän parempia ja yksi hyvä hyppy.

Junnila haki pohjalle mieltä lämmittävää onnistumista 192:sta, mutta hän keskeytti pelin kahden pudotuksen jälkeen.

Kämäräinen kiritti Sipposen mestaruuskaareen

Kiekonheittäjä Salla Sipponen sairasteli ennen yleisurheilun Kalevan kisoja, mutta linkosi limpun voittolukemiin Lappeenrannan perjantai-illassa.

– En olisi uskonut, että tulee 56 metriä. Oli myötätuuli ja kylmä sää. Olen ollut kipeänä, mutta antibiooteilla se saatiin talttumaan. Lääkekuri loppui juuri ennen näitä kisoja, mutta sairastelun jäljet tuntuivat edelleen, Sipponen pohdiskeli.

Sipposen voittoheitto 56,29 lähti kuudennella kierroksella. Kokenut Sanna Kämäräinen herätteli Sipposta avauskierroksen tuloksella 55,66 ja piti johtoasemaa päätöskierrokselle saakka.

– Joskus olisin ollut pettynyt tällaiseen hopeaan, mutta viime ajat huomioiden en ole pettynyt, Kämäräinen, 33, jutteli.

Kämäräinen on urheilu-uran ohella opiskellut itsensä kauppatieteiden maisteriksi ja työskentelee yrittäjänä.

– Teen duunia, että voin tehdä duunia urheilu-urani eteen, Kämäräinen sanoi.

Hän kasaa itse rahoituksensa urheilu-uraan, mutta polte kiekonheittoon ei ole hävinnyt.

– Tunne on sisällä, että 60 metrin heitto vielä joskus tulee. En ole hylännyt unelmaa Tokion olympialaisista, Kämäräinen viittasi ensi vuoteen.

Kämäräisen ennätys on 61,07. Lappeenrannassa heitetty 55,66 on hänen kauden paras tulos. Liki vuosikymmenen nuorempi Sipponen heitti viimeisellään 56,29 ja otti mestaruuden. Dohan MM-kilpailujen tulosraja on 61,20.

– Luulen, että reilu 60 metriä riittää, Sipponen tuumi.

Tavoiteltavaa ja parannettavaa riittää, kun Sipposen ennätys on 58,36.

– Tosissani olen Dohan rajaa hakenut, mutta sairastelut ovat hidastaneet, Sipponen myönsi.