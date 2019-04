Hurjaa draamaa Argentiinassa – Lappi rysäytti ulos, Latvala myös suurissa ongelmissa

VILLA CARLOS PAZ

Argentiinan ralli alkoi lupaavasti MM-sarjan suomalaiskuskeilta sekä Tommi Mäkisen johtamalta Toyotan tallilta, joka oli parhaimmillaan perjantaiaamuna kolmoisjohdossa.

Perjantain päätöserikoiskoe, reilut 23 kilometriä pitkä Santa Rosa kuitenkin tarjosi hurjasti draamaa, ja ikävä kyllä lähinnä suomalaisnäkökulmasta.

Citroenin Esapekka Lappi joutui keskeyttämään rajun ulosajon jälkeen. Sekä Lappi että kartanlukija Janne Ferm kävelivät autosta omin voimin ulos. Suomalaiset joutuvat kuitenkin lääkärintarkistukseen kovan tärskyn jälkeen

Myös Toyotan suomalaiskonkari Jari-Matti Latvala oli pahoissa ongelmissa perjantain viimeisellä erikoiskokeella. Tuurilainen kärsi rengasrikon, spinnasi ja körötteli maaliin punaisen lipun turvin. Yksittäinen järjestysmies näytti Latvalalle punaista lippua Lapin ulosajon jälkeen.

Kisajärjestäjä ei punaista lippua määrännyt, mutta WRC All Liven lähetyksessä punainen lippu liehui selkeästi. Suomalaiskuski saanee pätkältä myöhemmin laskennallisen ajan.

– Esapekan auto oli tiellä. Minulle näytettiin punaista lippua ja sen jälkeen oli pakko ottaa vauhti pois, liki kaksi minuuttia kärjestä jäänyt Latvala sanoi WRC All Liven lähetyksessä.

Fordin Teemu Suninen ajoi perjantaina liian varovaisesti ja on kokonaistuloksissa kahdeksantena vajaat kaksi minuuttia kärkeä perässä.

– Vähän liian varovaisesti on otettu. Ajolinjoista näkee, että muilla on ollut paljon suurempia tilanteita. On kuitenkin tosi vaikeaa arvioida pitoa. Ei ole järkeä ottaa hulluja riskejä, Suninen sanoi jo perjantain päivähuollossa.

Rallia johtaa perjantain jälkeen Hyundain Thierry Neuville 11,9 sekunnin erolla ennen Citroenin Sebastien Ogieria. Toyotan Ott Tänak on kolmantena. Virolainen menetti johtoasemansa perjantain viimeisellä erikoiskokeella rikkoutuneen vetoakselin takia. Tänakin ero kärkeen on kuitenkin vain 13,4 sekuntia.

Neljäntenä rallissa on Toyotan Kris Meeke ennen Hyundain Andreas Mikkelsenia ja Fordin Elfyn Evansia.

STT