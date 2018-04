Hradecky suhmuroi pallon omaan maaliin – munaus kävi Eintracht Frankfurtille kalliiksi

Zidane haluaa jatkaa Real Madridissa

Takavuosien tähtipelaaja Zinedine Zidane haluaa jatkaa espanjalaisseura Real Madridin päävalmentajana. Zidane on aiemmin varonut puhumasta jatkohaluistaan ja kuvaillut Realin valmentamista uuvuttavaksi, mutta nyt kanta on muodostunut. Zidane tiedostaa, että jatko on riippuvainen tuloksista. Lue lisää