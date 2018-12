HJK innostui VPS:n nuoresta keskikenttäpelaajasta – kaupat tuli!

Takavuosien painisuuruus Tauno Jaskari kirjoitti elämäkertaansa osin myös itse

Nurmolaisen mestaripainija Tauno Jaskarin vaiheet on tallennettu kirjaksi. Tekijänä on liikuntaneuvos Lauri Järvinen , jonka tuotannossa on kyseessä jo 85:s teos. Lue lisää