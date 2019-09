Historian tekoon oman pään pitämisellä - Huuhkajilla mahdollisuutensa väsynyttä Italiaa vastaan

Futishuuma alkaa nousta: Hradecky kapteenina Italiaa vastaan – Skrabb ja Lappalainen pelikuntoisina

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa hyvin sujuneita EM-karsintojaan myöhään tänään Tampereen Ratinan stadionilla, kun karsintalohkon kärkipelissä vastaan asettuu Italia. Kapteeni Tim Sparv on pelikieltoisena sivussa, mutta muuten ryhmä on iskukykyinen. Ja Sparvin korvaaja kapteenina on sekin päätetty, kipparin nauha on nyt maalivahti Lukas Hradeckyllä. Lue lisää