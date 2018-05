Haulan Vegas nappasi vierasvoiton ja tasoitti lohkon finaalisarjan

Kommentti: Karhu Basket sai Vilppaan näyttämään divarijoukkueelta

Koripallossa ottelu on joskus ohi ennen kuin se on ehtinyt edes kunnolla alkaa. Kaikki korista pelanneet tietävät, että kun toinen joukkue pääsee heti alussa hurmokseen, niin se on sitten menoa eikä sille voi yhtään mitään. Lue lisää