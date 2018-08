Hambo ja Ayarna eivät jatka SJK:ssa

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaava SJK ilmoittaa purkaneensa yhteisymmärryksessä hyökkääjä Vahid Hambon ja keskikenttäpelaaja Reuben Ayarnan sopimukset.

23-vuotias hyökkääjä Hambo liittyi SJK:n riveihin kaudella 2017 kesän siirtoikkunassa. Tällä kaudella hän on pelannut Veikkausliigassa 15 ottelua ja onnistunut niissä maalinteossa kahdesti. Kaikkiaan pelejä SJK:ssa on kahden kauden aikana kertynyt 22 ja niissä on syntynyt 3 maalia.

33 vuotta tänä vuonna täyttävä ghanalais-ruotsalainen keskikenttäpelaaja Ayarna liittyi SJK:n riveihin viime talvena. Hän ehti pelata SJK:ssa 15 Veikkausliigan ottelua ja tehdä niissä yhden maalin.

SJK kertoo tiedotteessaan, että aloite molempien sopimusten purkamiseen tuli seuralta. Kumpikaan pelaaja ei tiedotteen mukaan kuulu SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenkon tulevaisuuden suunnitelmiin. Pelaajat ovat vapaat etsimään itselleen uutta seuraa.