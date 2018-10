Haapakoski jatkaa Vedossa

Sami Haapakoski jatkaa uraansa Vimpelin Vedon Superpesisjoukkueessa kaudella 2019.

Haapakosken sopimus on 1-vuotinen. 15-kertaisella Itä–Länsi-pelaajalla on palkintokaapissa 12 SM-mitalia, joista 4 SM-kultaa. Hänet on valittu kahdesti Vuoden Pesäpalloilijaksi (2009 ja 2016).

Vuodesta 2010 lähtien Vedossa pelannut Haapakoski on voittanut etenijäkuninkuuden seitsemän kertaa ja kärkilyöntitilaston kahdesti viimeksi päättyneellä kaudella.

Halsuan Toivon kasvatti Timo Hanhisalo on tehnyt 2-vuotisen jatkosopimuksen ViVe:n kanssa.

Sopimusuutisista kerrotaan Vedon nettisivuilla.