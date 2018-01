Siilinjärven Hiihtoseura käytti tilaisuutensa, Femman parhaaseen sijoitukseensa naisten cup-viestissä Vöyrillä

Mustasaarelaisjoukkue Femman nappasi kauden parhaan viestisijoituksensa maastohiihdon Suomen cupin viestikilpailussa Vöyrillä lauantaina.

Femman sijoittui viidenneksi naisten 3 x 5 kilometrin perinteisen hiihtotavan viestissä. Sijoitus on Femmanin paras vuosiin, kun mukaan lasketaan cupin ja myös SM-tason viestit aikuisten sarjoissa.

Femmanin joukkueessa hiihtivät Linnea Henriksson, Erika Storbacka ja ankkurina Jennifer Antell, joka venytti jalkansa maaliviivalle niukasi ennen Lempäälän Kisan Eeva Nurmea. Eroa kärkeen jäi 46,8 sekuntia.

Viestin voitti Siilinjärven Hiihtoseura kokoonpanolla Johanna Ukkola, Eevakaisa Loukusa ja Päivi Roivainen.

– Pieni yllätys tämä oli. Kun näimme viestijoukkueiden kokoonpanot perjantai-iltana, uskalsimme ehkä hiukan haaveilla jopa voitosta, Siilinjärven kolmikko tunnusti.

– Meillä on tasainen joukkue, ja pärjäämme pitkälti sen ominaisuuden turvin. Jos maajoukkuenaiset ovat mukana omissa joukkueissaan, kolmen joukkoon on silti vaikea päästä. Nyt he eivät olleet, ja meidän mahdollisuutemme oli siinä. Voitto tuntuu hyvältä.

Kakkostilan otti Liperin Hiihtoseura, ja Ski Jyväskylä oli kolmas. Liperin Hiihtoseura hävisi voittajajoukkueelle reilut kuusi sekuntia, ja siitä jäi saman verran Ski Jyväskylä.

Uudenkaarlepyyn IF Minken oli kahdeksas, ja eroa voittajaryhmään tuli lopulta puolitoista minuuttia. Kakkososuuden hiihtäjä Andrea Julin oli osuutensa ylivoimaisesti nopein ja nosti Minkenin jopa kärkeen toisessa vaihdossa lähdettyään matkaan sijalta 12. Ankkuri Amanda Strandvall joutui kuitenkin antautumaan takaa-ajajien edessä etenkin nousuissa.

Selkävaivastaan ainakin toistaiseksi eroon päässyt Julin oli hyvillään siitä, että hiihto kulki.

– Hyppyrimäen takaosan nousuissa oli paljon katsojia, jotka kannustivat minua kovaa. Se tuntui mukavalta ja antoi voimia, Julin sanoi.

Naisten viestin suosikkeihin kuuluneista joukkueista Vuokatti Ski Team Kainuu ei hiihtänyt maaliin. Joukkue sai sairastelujen vuoksi jalkeille vain yhden hiihtäjän, aloitusosuuden hiihtäneen Katri Lylynperän.

– Päätin hiihtää aloitusosuuden valmistavana matkana sunnuntain 20 kilometrin kisaan, Lylynperä sanoi.

Juttua päivitetty klo 18.05: korjattu Amanda Strandvallin nimi.

MINNA KALLASVUO