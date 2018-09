Vaasalaisseuralla kurja päivä jalkapallossa: edustusjoukkue putosi Kakkosesta, A-nuorille 16-0-rökäletappio

Lehterä palasi Flyersin harjoituksiin – putoamassa NHL-avauksesta?

Jääkiekkomaailma kohahti keskiviikkona ikävällä tavalla, kun MTV kertoi, että Philadelphia Flyersin NHL-kiekkoilija Jori Lehterä on epäiltynä poliisin kokaiinitutkinnassa Tampereella. MTV:n mukaan Lehterä on yksi 23 epäillystä huumausainevyyhdissä, jossa osaa epäillään huumeiden käytöstä ja osaa esimerkiksi myynnistä. MTV:n mukaan Lehterä on kiistänyt poliisille syyllistyneensä rikokseen. Lue lisää