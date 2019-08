Eurojackpotissa yksi täysosuma: Voittajalle 90 miljoonaa euroa

Jari-Matti Latvala jahtaa kolmatta sijaa Saksan MM-rallista – "Asvalttiajaminen on mennyt eteenpäin"

Toyotan Jari-Matti Latvala on parhaana suomalaisena Saksan MM-rallissa viidentenä perjantain ajopäivän jälkeen. Suomalaisen tallikaveri Ott Tänak johtaa 2,8 sekunnin erolla ennen Hyundain Thierry Neuvillea. Latvala on jäänyt kärjestä liki puoli minuuttia, mutta kolmantena oleva Citroenin Sebastien Ogier on vain viiden sekunnin päässä. Lue lisää