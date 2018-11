Eurojackpotissa ei täysosumia, mutta 5+1 tuo yli kolme miljoonaa euroa

Lehtimäen perhe kasvatti Sportiin kaksi liigapelaajaa

Yksi euralainen perhe on kasvattanut Kuparisaaren jääkiekkoyleisölle parikin ilonaihetta. Jo kolmatta vuottaan Vaasassa pelaava Miro Lehtimäki, 21, on kehittynyt tasolle, joka on viimeisimmillä ottelukierroksilla oikeuttanut paikkaan Sportin miesten liigajoukkueen ykkösketjun laidalla, ja Neea Lehtimäki, 17, siirtyi täksi kaudeksi vahvistamaan liigaan nousseen naisten joukkueen puolustusta. Lue lisää