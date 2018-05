Etelä-Korea kiskoo kaksin käsin jarrusta Suomea vastaan

HERNING

Suomi haluaa pitää vauhtia jääkiekon MM-kisa-avauksessaan Etelä-Koreaa vastaan, mutta ensimmäistä kertaa MM-kisoissa pelaavat korealaiset aikovat kiskoa kaksin käsin jarrua.

– Meidän pitää pysyä tiiviinä. Emme voi antaa heidän päästä vauhtiin – heillä on liikaa taitoa ja nopeutta, joten meidän on pyrittävä ottamaan heiltä vauhti pois, Etelä-Korean päävalmentaja Jim Paek ennakoi.

Pyeongchangin olympialaisissa Suomi voitti Etelä-Korean 5–2, mutta olympiakisoissa ei nähty NHL-pelaajia, jotka Herningissä muodostavat Suomen hyökkäyksen keihäänkärjen.

– Me tiedämme sen. Taso tietenkin nousee, kun mukaan saa maailman parhaat, mutta meidän täytyy keskittyä vain itseemme. Valmennuksemme on painottanut sitä, ja hetkestä nauttimista. Kukaan ei odottanut meidän pääsevän tänne, mutta olemme tehneet sen eteen kovasti töitä ja haluamme nauttia tästä, kanadalaislähtöinen puolustaja Alex Plante sanoi.

– Emme tiedä, missä olemme verrattuna muihin joukkueisiin. Tämä on kaikki uutta meille. Me haluamme pelata yksinkertaisesti ja uskomme, että meillä on kavereita, jotka pystyvät tekemään maalin, kun saavat paikan, Plante jatkoi.

Ottelu alkaa Herningissä Tanskassa kello 17.15 Suomen aikaa.

STT