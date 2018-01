Urheilustudio: Eagles ensimmäisen sormuksen jahdissa

Urheilustudiossa paneudutaan Super Bowlin ennakkoasetelmiin.

New England Patriots ja Philadelphia Eagles kohtaavat Runebergin päivän vastaisena yönä amerikkalaisen jalkapallon kauden huipentumassa Super Bowlissa. NFL-liigan finaali pelataan Minnesotassa.

Vastakkain ovat runkosarjan ykköset liigan konferensseista. Patriots on jokavuotinen mestarisuosikki. Myös Eagles kuuluu lajin isoihin joukkueisiin, mutta sen menestys on ollut usein pettymys. Eagles pelasi Super Bowlissa viimeksi helmikuussa 2005, jolloin juuri Patriots kukisti 24-21. Eagles ei ole koskaan voittanut Super Bowlia.

Philadelphia Eagles pelasi vahvan runkosarjan, mutta se sai loppumetreillä pahan kolauksen, kun tähtikaartiin noussut pelinrakentaja Carson Wentz loukkaantui. Tilalle noussut Nick Foles on kuitenkin täyttänyt paikkansa pudotuspeleissä, vaikka haparoikin runkosarjassa. Folesin täytyy Super Bowlissa pystyä perustasoaan parempiin suorituksiin, sillä Eaglesin hyökkäys perustuu heittopeliin.

Eaglesin valttikortti on kuitenkin yksi sarjan parhaista puolustuksista. Runkosarjassa se pysäytti kaikista parhaiten vastustajan juoksupelin. Patriots tosin ei ole erityisen vahva juoksujoukkue.

Eaglesin aseeksi lasketaan yleisesti se, että se pystyy luomaan vastustajan pelinrakentajaan painetta normaalisti neljällä pelaajalla. Sen ei siis tarvitse lähettää Patriotsin tähtipelinrakentajan Tom Bradyn kimppuun ylimääräisiä puolustajia eikä Bradylle jää näin vapaaksi jääviä kohteita heitoilleen. Jos tämä taktiikka onnistuu, voi altavastaajana peliin lähtevä Eagles kammeta Patriotsin vallankahvasta.

Patriots on joukkue, jonka suoritustaso on vakaa. Joukkueella on hyviä kokemuksia tiukoista paikoista. Jos ottelu menee hermopeliksi, Patriots on vahvoilla.