Kansainvälinen media: Huippuhiihtäjät antaneet valtavat määrät epäilyttäviä verinäytteitä

LONTOO

Maastohiihtäjät ovat antaneet 2000-luvun arvokisoissa valtavat määrät verinäytteitä, joiden arvot ovat epäilyttäviä. Paljastuksen tekivät sunnuntaina Sunday Times, saksalainen ARD-televisioyhtiö ja Ruotsin SVT, jotka ovat päässeet käsiksi yli 10 000 veritestin tietokantaan vuosilta 2001–2010.

Maastohiihdon arvokisamitaleista 46 prosenttia voittivat vuosien 2001–2017 arvokisoissa hiihtäjät, jotka olivat 2001–2010 antaneet epäilyttäviä arvoja sisältäviä näytteitä. Nämä hiihtäjät olivat voittaneet 313 arvokisamitalia.

Silti näistä urheilijoista vain noin viidesosa on saanut tuomion dopingista.

Venäläisten urheilijoiden näytteistä on paljastunut eniten poikkeamia. Epäilyttäviä näytteitä on löydetty myös lajin muiden suurmaiden kuten Suomen, Norjan, Saksan, Ruotsin, Italian, Itävallan ja Viron edustajilta. Viestimet eivät kerro jutuissaan urheilijoiden nimiä.

– Suurella joukolla mitalisteista on ollut poikkeavat tai suuresti poikkeavat veriarvot. Se viittaa siihen, että maastohiihdossa on suurella todennäköisyydellä käytetty dopingia, Kansainväliselle hiihtoliitolle FIS:lle työskennellyt yhdysvaltalainen lääkäri James Stray-Gundersen arvioi kertynyttä dataa.

Epäilyttäviä näytteitä antaneiden urheilijoiden joukossa on sekä uransa lopettaneita että yhä kilpailevia urheilijoita. Datan perusteella Pyeongchangin talvikisoihin on osallistumassa yli 50 maastohiihtäjää, jotka ovat antaneet urallaan epäilyttävän dopingnäytteen.

"Näillä veriarvoilla sairaalaan, ei ladulle"

Tietokannasta on löytynyt näytteitä, joiden tulokset ovat hyvin poikkeuksellisia. Stray-Gundersenin mielestä näissä tapauksissa kyse on dopingista, koska luonnollisen selityksen todennäköisyys on häviävän pieni.

– Käytännössä olen varma, että kyse on dopingista, Stray-Gundersen ilmoitti loppupäätelmänsä SVT:lle.

Veriarvot ovat olleet joissain näytteissä niin korkeita, että urheilija olisi kuulunut asiantuntijoiden mielestä sairaalaan eikä hiihtokisoihin.

Sunday Timesin, ARD:n ja SVT:n paljastukset kohdistuvat maastohiihdon mitaliurheilijoihin. Lähes puoleen 2001–2017 arvokisojen mitaleista liittyy epäilyttävä veriarvo. Mitalien ulkopuolelle jääneiden näytteistä vain 13,5 prosenttia oli poikkeavia.

"Hemoglobiiniarvo ei riitä näytöksi"

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n lääketieteellinen asiantuntija Pekka Rauhala korostaa, ettei pelkän hemoglobiiniarvon perusteella voi tehdä johtopäätöstä dopingin käytöstä. Esimerkiksi kova harjoittelu saattaa nostaa arvoa kehon kuivuessa.

– Veriarvopaljastuksessa viitataan todennäköisesti urheilijoiden hemoglobiiniarvioihin, mutta se pelkästään ei osoita mitään, Rauhala totesi STT:lle.

– Poikkeava arvo tarkoittaa vain, että näytteen arvoja katsotaan tarkemmin. Tietystä määrästä hälyttäviä arvoja, ei voi päätellä, kuinka monessa tapauksessa kyse on dopingista.

SUEKin Syväsalmi: Ei mitään uutta

SUEKin pääsihteeri Harri Syväsalmi ei hätkähdä kansainvälisen median sunnuntaina julkaisemista paljastuksista. Poikkeavat veriarvot on löydetty näytteistä, jotka on annettu vuosina 2001–2010, ja arvojen tarkkailua varten otettiin käyttöön urheilijoiden biologinen passi vuonna 2009.

– Uutisessa ei kerrottu mitään, mitä ei ole tiedetty Wadassa (Maailman antidopingtoimisto) ja muualla, Syväsalmi kuittasi uutiset STT:lle.

– Tämä osoittaa vain, miten välttämätöntä ja hienoa on, että urheilijoiden biologinen passi on tullut käyttöön.

Biologinen passi on työkalu, jonka ansiosta veriarvojen vertailu on nykyisin yksilöllistä.

– Passissa ei katsota pelkästään hemoglobiiniarvoja. Esimerkiksi uusien punasolujen osuus on tärkeä arvo, joka osoittaa, onko kehon oma synteesi kasvanut. Myös epo-testit ovat nykyisin ihan eri luokkaa kuin 2000-luvun alussa, Pekka Rauhala kertoi.

Wada paneutui veridopingiin heti perustamisensa jälkeen 2000-luvun alussa. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS otti samaan aikaan käyttöön veriarvojen ylärajat, joiden perusteella urheilija saattoi joutua kilpailusta sivuun.

Biologisesta passista tuli myöhemmin uusi työkalu veriarvojen valvomiseksi, minkä jälkeen raja-arvoista saatettiin luopua.

– Minulle ei ole mikään uutinen, että urheilijoilla on ollut vuosina 2001–2010 korkeita veriarvoja. Myös uutisoinnissa olisi pitänyt rajoittua näihin vuosiin, eikä ulottaa vertailua vuoden 2017 mitalisteihin, Syväsalmi korosti.

Korkean paikan leirit nostavat veriarvoja

Syväsalmen kokemuksen perusteella poikkeuksellinen veriarvo voi selittyä esimerkiksi korkean paikan leirillä.

– Epäilyttävien listalla on mainittu tapauksia, joissa urheilijalla on ollut joskus korkea veriarvo. Se voi johtua korkean paikan leiristä. Sen takia sinne korkean paikan leirille mennään, että hemoglobiini nousee, Syväsalmi rauhoitteli kohua.

Suomessakin tunnetaan urheilijoita, joilla on luonnostaan korkeat veriarvot. Ennen biologisen passin käyttöönottoa tällaisten urheilijoiden näytteet luokiteltiin rutiininomaisesti "epäilyttäviksi arvoiksi".

STT

STT