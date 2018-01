Crocodilesiin puolalainen laitahyökkääjä

Sport-kannattajien nokkamies Kiekkotiistaissa: Runsas ja edullinen tv-tarjonta rapauttaa kannattajakulttuuria

Vaasan Sportin katsojakeskiarvo jääkiekon Liigan kotiotteluissa on pysynyt alle 3 000 katsojassa. Luku on tällä hetkellä 2 887, kun seuraavaksi huonoin keskiarvo on lappeenrantalaisella SaiPalla, 3 214. Lue lisää