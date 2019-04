Columbus järkytti taas runkosarjan voittajan Tampa Bayn

”Ilman Kuortanetta voimme lopettaa maajoukkuetoiminnan”, sanoo naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen

Suomen lupaavimpia tyttöjääkiekkoilijoita on vuosikymmenen verran koottu Kuortaneen valmennuskeskukseen, jossa nuorilla on mitä parhaimmat olosuhteet kehittyä. Nyt käynnissä olevissa naisten MM-kotikisoissa Suomen joukkueessa on mukana viisi järjestelmässä mukana ollutta pelaajaa ja enemmän tai vähemmän ehdolla kisajoukkueeseen heitä oli vähintään toinen mokoma.