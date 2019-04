Columbus eteni NHL:n pudotuspeleihin kolmannen kerran peräkkäin – Rangers kaatui New Yorkissa 3–2 voittolaukauskisan jälkeen

NEW YORK

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Columbus Blue Jackets on varmistanut pääsyn pudotuspeleihin. Columbus voitti vieraissa New York Rangersin voittolaukauskisan jälkeen 3–2.

Joukkue eteni pudotuspeleihin nyt kolmantena vuonna peräkkäin. Rangersin kausi päättyy runkosarjaan.

Columbus on voittanut viimeisimmästä seitsemästä ottelustaan kuusi ja se on itälohkossa yhden pisteen päässä Carolina Hurricanesista. Molemmilla joukkueilla on yksi ottelu jäljellä.

Ottelun ensimmäinen erä päättyi maaleitta, ja toinen erä meni Rangersille 1–0. Columbus tasoitti kolmannen erän alkuminuuteilla ja meni johtoon, kun erää oli takana reilu 14 minuuttia. Rangersin Pavel Butshnevitsh toi Rangersin kuitenkin tasoihin, kun peliaikaa oli jäljellä seitsemän sekuntia. Columbuksen maalivahti Sergei Bobrovski torjui Butshnevitshin ensimmäisen yrityksen, mutta toinen pienestä kulmasta ammuttu kuti kimposi Bobrovskin polvisuojien kautta maaliin.

Voittolaukauskisassa Columbuksen voiton varmisti Artemi Panarin.

Chicagon kausi päättyi ylivoimaiseen voittoon

Chicago Blackhawksin kausi päättyy runkosarjaan, ja joukkue jätti kannattajilleen komeat hyvästit kauden viimeisessä kotiottelussa. Blackhawks rökitti jatkopaikkansa jo varmistaneen Dallas Starsin maalein 6–1.

Chicagon Patrick Kane vastasi joukkueensa avausosumasta ensimmäisessä erässä, ja hän myös viimeisteli loppulukemat kolmannen erän lopulla.

Kanesta tuli avausmaalin jälkeen Chicagon seurahistorian toinen pelaaja, joka on hankkinut vähintään 108 pistettä yhden kauden aikana. Hänen edellinen ennätyksensä oli 106 pistettä kaudelta 2015–2016.

Chicago johti ottelua kolmannen erän alussa jo 5–0, ja Dallas onnistui tämän jälkeen vain kaunistelemaan lukemia Joel L'Esperancen tekemällä ylivoimamaalilla.

Blackhawksin maalivahti Corey Crawford lähti maalilta toisen erän alkupuolella nivusvamman vuoksi. Crawford torjui kaikki yhdeksän häntä kohti tullutta laukausta. Tilalle tullut Cam Ward pelasi 700. NHL-ottelunsa ja torjui 25 kertaa.

STT

STT