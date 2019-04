Coloradon tehopelaaja Mikko Rantanen sivussa Chicagoa vastaan

DENVER

Mikko Rantanen puuttuu Colorado Avalanchen kokoonpanosta ottelussa Chicago Blackhawksia vastaan. Rantanen loukkaantui torstaina, kun hänet taklattiin voimalla laitaan Dallas-ottelun kolmannessa erässä.

Rantanen oli poissa joukkueensa aamuharjoituksista, mutta hän pystyi päävalmentaja Jared Bednarin mukaan fyysiseen aktiivisuuteen.

Rantanen on Coloradon toiseksi tehokkain pelaaja tällä kaudella. Hän on tehnyt uransa ennätyspisteet: 31 maalista ja 56 maalisyötöstä koostuvat 87 pistettä. Seurakavereista Rantasen edellä on Nathan McKinnon 91 pisteellään (37+54).

Coloradolla on kahdeksan ottelua jäljellä NHL:n runkosarjassa. Joukkueella on kiire voittaa, jotta se nousisi Keskisen divisioonan kuutossijalta pudotuspeleihin.

STT