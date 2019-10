Carolinan Erik Haulan maaliputki jatkuu, Teuvo Teräväiselle kaksi syöttöpistettä

RALEIGH

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanesin Erik Haula on jälleen onnistunut maalinteossa. Haula vastasi joukkueensa toisesta maalista ottelussa, jossa Tampa Bay Lightning kaatui lopulta 4–3. Carolina on pelannut kolme ottelua, ja Haula on tehnyt maalin joka pelissä.

Teuvo Teräväinen sai Haulan osumasta syöttöpisteen ja oli juonimassa myös Dougie Hamiltonin tekemää 3–3-maalia syöttöpisteen arvoisesti.