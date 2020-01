CHICAGO

Chicago Bulls on usein tällä kaudella hyytynyt ottelun loppua kohden koripallon NBA:ssa, mutta lauantai-iltana joukkue oli ratkaisuhetkillä timanttia. Chicago nousi kotonaan makeaan 118–116-voittoon Cleveland Cavaliersista, vaikka Cleveland johti vielä kolmannen neljänneksen lopulla 19 pisteellä.

Lauri Markkanen teki Chicagolle 17 pistettä. 33 minuuttia peliaikaa saanut suomalaispelaaja otti myös kolme levypalloa ja antoi yhden koriin johtaneen syötön. Markkasen kahdeksasta kolmosyrityksestä kaksi upposi sisään.

Yhteensä Markkanen kirjautti 14 pelitilanneheittoa, mikä on hieman viime aikojen keskiarvoa enemmän.

Markkanen ja Chicago petrasivat roimasti lauantain vastaisen yön kierroksesta, jolloin Chicago hyytyi pelin jälkimmäisellä puoliskolla. Tuolloin Philadelphia marssi voittoon, ja Markkanen heitti vain kaksi kertaa tauon jälkeen. Clevelandia vastaan Markkasen peli kesti paremmin kokonaisuutena.

– Tiedämme hänen luonteensa henkilönä ja pelaajana. Hän haluaa auttaa joukkuetta voittamaan. Minun on varmistettava, että hän on mukana, Chicagon päävalmentaja Jim Boylen avasi Chicago Sun-Timesille.

Philadelphia-ottelun jälkeen Markkanen valitteli heittopaikkojen vähyyttä, mutta myönsi, että voisi pelata itsekkäämminkin. Boylen kaipaili häneltä aggressiivisuutta, mutta mainitsi myös oman roolinsa. Valmentajan täytyy saada tehot irti pelaajistaan. Sunnuntain vastaisen yön Cleveland-pelin jälkeen Boylen jatkoi aiheen parissa.

– Minun on varmistettava, että hän saa enemmän kuin kaksi heittoa, Boylen viittasi Philadelphiaa vastaan pelatun ottelun jälkimmäiseen puoliskoon.

– Hän on kamppaillut joidenkin loukkaantumisten kanssa ja antanut meille kaiken, mitä hänellä on ollut. Hän on iso palanen siinä mitä teemme ja on jatkossakin, valmentaja jatkoi.

Markkasen rike oli käydä kalliiksi

Markkasen joukkuetoveri Zach LaVine rohmusi peräti 42 pistettä, joista puolet päätösneljänneksellä. Clevelandin paras pistemies oli 29 pisteellä Kevin Love.

Bulls on sarjataulukossa Clevelandin edellä, mutta vierasjoukkue Cavaliers otti toisella neljänneksellä vahvan otteen kamppailusta. Clevelandin johto kävi kolmannella neljänneksellä 19 pisteessä ja oli vielä päätösneljänneksen alkaessakin 15 pistettä. Chicago kuitenkin kiri Clevelandin johdon kiinni viimeisen neljänneksen ensimmäisen puoliskon aikana.

Yksi ratkaisuhetkistä koettiin 20 sekuntia ennen loppua, jolloin Chicago johti yhdellä pisteellä. Tuomari katsoi Markkasen rikkoneen Lovea tämän donkatessa ja Cleveland-pelaaja oli saamassa vapaaheiton, mutta päävalmentaja Jim Boylen haastoi tuomion. Ratkaisu kumottiin, ja Chicagon johto varjeltui.

Chicago on voittanut nyt kolme edellisistä viidestä ottelustaan. Joukkue on itälohkossa kymmenentenä, Cleveland on sijalla 13.