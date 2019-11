Bottas lähtee koko joukon takaa: "Käytetään tämä sauma hyvään ohitusharjoitteluun"

ABU DHABI

Mercedes-tallin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas lähtee F1-kauden sunnuntaina päättävään Abu Dhabin gp-kisaan viimeisestä lähtöruudusta, talli kertoi torstaina. Syynä lähtöruuturangaistukseen on moottorin vaihtaminen.

Bottas keskeytti 18. marraskuuta ajetun Brasilian gp:n moottorivian takia. Talli pyrki vielä saamaan rikkinäisestä voimanlähteestä kisakuntoisen, mutta se ei onnistunut, ja näin Bottaksella on Abu Dhabissa uusi moottori. Sillä mies lähtee ohitusruljanssiin ja odottaa kisaa innolla.

– Meidän on keskityttävä nyt enemmän kisasuoritukseen, kisavauhtiin, siihen mitä voimme tehdä autolla. Eli ajattelemme jo strategiaa, jolla pystymme nousemaan joukon hänniltä. Odotan sitä innolla, Bottas kommentoi torstaina.

– Hyvä kun kaikki oli jo ratkennut MM-taistossa ennen Brasiliaa. Jos olisin ollut mukana mestaruuskamppailussa, tuo keskeytys ja tämän viikonlopun hänniltä starttaaminen olisi tietenkin tuntunut tuskaisammalta. Mutta kaikki on ratkennut, joten hyväksytään tämä ja käytetään tämä sauma hyvään ohitusharjoitteluun. Minun on saatava hyvä startti, ja olen varma, että saamme vielä hyvän esityksen siitä eteenpäin.

Kauden päätöksen jälkeen Bottas suuntaa Paul Ricardin radalle Ranskaan, jossa ajetaan ensi viikon lopulla Rallycircuit-tapahtuma. Ralliautoilu maistuu Bottakselle, joka teki viime talvena rallidebyyttinsä Tunturirallissa.

– Testasin Citroenin vanhaa WRC-autoa (viime viikolla), jotta saisin tuntumaa (ensi viikon) rallissa käyttämääni autoon. Meidän F1-kautemme päättyy sunnuntai-iltana, ja ajattelin, että olisi mukavaa pitää vähän hauskaa, ilman mitään paineita. Nautin rallista, ja tämä kisa ajetaan osin radalla, joten se voi sopia minulle aika hyvin. Siitä tulee varmaan hauskaa, ja se on hyvä tapa aloittaa lomat, Bottas mietti.

Bottakselta tiedusteltiin, olisiko F1-uran jälkeen edessä vielä ura MM-rallikuljettajana. Rallikansan mies ei kuitenkaan tässä vaiheessa sitoudu moiseen.

– Liian aikaista sanoa, koska ikinä ei tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Pidän ralliajosta, se on hauskaa ja auttaa minua kohentamaan taitojani. Mutta en ole miettinyt noin pitkälle, näen itseni yhä formula ykkösissä monen, monen vuoden ajan. Minulla on vielä paljon saavutettavaa, ja tavoitteisiin on päästävä.

– Jokin päivä sitten tiedän, mitä teen tulevaisuudessa.

Räikkönen noussee eniten kisoja ajaneeksi F1-kuljettajaksi

F1-sarjan konkarikuljettaja Kimi Räikkönen päättää 17. MM-kautensa tilastonousulla, kun kauden viimeinen gp kisataan sunnuntaina Abu Dhabissa. Räikköselle, 40, sunnuntai tuo uran 313. gp-startin ja kaikkien aikojen starttitilastossa taakse jää 312 kisan Fernando Alonso.

Räikkösen edellä tilastossa on vielä Rubens Barrichello, joka ajoi vuosina 1993–2011 kaikkiaan 323 gp:tä. Alfa Romeo -tallissa jatkava Räikkönen nousee siis ensi kaudella eniten kisoja ajaneeksi F1-kuljettajaksi.

– Ei se kyllä minulle mitään tuo, Räikkönen mietti ennätyksen suhteen.

– Olen kuitenkin innoissani, että saamme jälleen yrittää (ensi kaudella). Parantaa tästä kaudesta, ottaa oppia siitä mitä olemme tehneet väärin ja nousta vähän lähemmäksi kärkeä. Aika näyttää, miten käy, Räikkönen jatkoi vielä viitaten päättyvään avauskauteensa Alfan ratissa.

Räikkösen ja Alfan kausi on ollut varsin kaksijakoinen: alkukausi sujui suurimmalta osin kohtuullisesti, mutta kesätauon jälkeen koittivat vaikeudet ja Räikkönen taivalsi seitsemän kisaa peräkkäin ilman pisteen pistettä. Viime kisa Brasiliassa kuitenkin toi Räikköselle nelossijan ja tallitoveri Antonio Giovinazzille viidennen sijan.

– Vähän liian myöhään tuli (Brasilian menestys), mutta sellaista se on. Opimme ensi vuotta varten, ja yritämme parantaa silloin.

Räikkönen on nauttinut kauden aikana rauhallisemmasta menosta "edustusvelvoitteiden" suhteen, verrattuna entisen tallinsa Ferrarin hurlumheihin.

– Kilpa-ajamisen ulkopuolisten juttujen kanssa on ollut kiireettömämpää, ja se on mukavaa. Talli sijaitsee vielä hyvin lähellä asuinpaikkaani, ja kaiken tämän matkustamisen kanssa on mukavaa, kun saa hieman lisää aikaa perheen kanssa, Räikkönen kuvaili.

F1:n gp-viikonloput kolmepäiväiseksi lyhentävä uudistus tulee voimaan kaudella 2021. Räikkönen olisi kaivannut muutosta jo pikemmin.

– Nuo lyhyemmät viikonloput pitäisi saada ensi vuodeksi, koska rehellisesti sanoen tänään (torstaina) on täysin turha päivä. Puhumme lähinnä samat jutut, tai ainakin puoliksi samat, jotka puhuimme jo viime kisan jälkeen. Ja samaa puhumme taas huomenna, Räikkönen totesi.

– Tuo (gp-tapahtuman lyhentäminen) on hyvä askel. Ihmisten ei tarvitse olla poissa (kotoa) niin monta päivää ja tapahtumat eivät kustanna niin paljon. Lopetamme ajan haaskauksen.