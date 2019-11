Bottas ajoi äärimmäisen täpärästi paalulle Texasissa, Hamilton vasta viides

Masokistin opas Suomi-jalkapallon kipeimpiin pettymyksiin – Uskonsa kerran menettänyt Jari Tervo ei enää epäile Huuhkajien EM-kisapaikkaa: "Sen Suomi saatana soikoon tekee!"

Se on siinä – vai onko? Suomen jalkapallomaajoukkueen pitää enää voittaa Liechtenstein. On hyvä muistaa, että pientäkään maata vastaan voitto ei ole varma. Monesti paniikki on iskenyt viime hetkillä, katkerana kipuna ja "taasko meille kävi näin" -tuskanhuutoina. Lue lisää