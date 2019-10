Bottakselta meni ulosajossa ilmat pihalle ja hetkeksi tunto polvesta – "Unohdin, että minulla oli radio päällä"

MEXICO

Valtteri Bottas selvisi ilman pahempia vammoja rajusta ulosajostaan formula ykkösten Meksikon gp:n aika-ajojen lopussa. Mexico Cityn radan lääkintäkeskuksessa tarkastettavana käynyt suomalaiskuski kertoi, että häneltä meni kolarissa ilmat pihalle.

Bottas lipsautti Mercedeksensä seinään viimeisen aika-ajokierroksensa viimeisessä mutkassa. Hänen autonsa luisui seinää pitkin ja törmäsi lopulta ikävässä kulmassa tecpro-materiaalista tehtyyn turvavalliin.

– Viimeisessä mutkassa oli vähän aliohjausta ja ajauduin vähän leveäksi. Se oli vielä ihan ok, mutta koska rata on siellä ulkoreunassa likaisempi, pito katosi, kun kiihdytin ja päädyin liukumaan seinää pitkin, Bottas kertasi onnettomuuttaan.

– Sitten siellä lopussa odotti tecpro-valli, mihin osuin aika ilkeästi.

Törmäyksen jälkeen Bottaksen kisainsinöörin kuultiin kysyvän radiossa kuskilta, oliko tämä kunnossa. Bottas sanoi olevansa ok, mutta hänen kuultiin sen jälkeen puuskuttavan raskaasti ohjaamossaan.

– Joo, se osuma tecpro-valliin laittoi ilmat pihalle. Ja unohdin, että minulla oli radio päällä, Bottas sanoi ja kertoi satuttaneensa myös jalkojaan.

– Iskin törmäyksessä polveni yhteen, ja ensimmäisten viiden minuutin aikana minulla ei ollut tuntoa oikeassa polvessani. Nyt se on kuitenkin taas normaali, minulla ei ole kipuja.

Bottas saattaa välttää rangaistuksen

Bottas oli ennen aika-ajon viimeisiä vetoja kuudennella sijalla ja sanoi laittaneensa viimeisellä kierroksella kaiken peliin, koska tiesi, että takaa ei ole uhkaajia.

– Se oli siihen asti aika hyvä kierros ja olisin voinut taistella sen avulla kolmossijasta, joten on ärsyttävää, että se päättyi sillä tavalla.

Bottas kertoi aikovansa nostaa seuraavassa kuljettajien kokouksessa esiin tecpro-vallin, jonka sijainti radalla teki hänen ulosajostaan pahemman, kuin mitä se olisi muuten ollut.

– Liu'uin seinää pitkin ja se olisi ollut ok, mutta sitten osuin tecpron alkuun, mikä ei ollut ihanteellista. Minua ei olisi sattunut yhtään, jos olisin vain luisunut seinää pitkin, suomalainen kertoi.

Bottaksen auto vaurioitui kolarissa pahasti. Vielä ei ole tarkasti tiedossa, kuinka merkittäviä korjauksia auto vaatii. Bottas on kuitenkin luottavainen sen suhteen, ettei hän joudu ottamaan lähtöruuturangaistusta, joka tulisi vaihdelaatikon vaihdosta. Aika-ajotulos oikeuttaa suomalaisen kuudenteen lähtöruutuun.

– Me pidimme palaverin ja talli on optimistinen. Se oli aika omituinen kolari, joten siinä vaurioitui vähän eri osia kuin yleensä. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että olemme ok.