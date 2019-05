Boston kukisti Carolinan 6–2 ja on kahden voiton päässä jatkopaikasta

BOSTON

Tuukka Raskin edustama Boston kukisti Carolinan maalein 6–2 jääkiekon NHL:ssä. Boston johtaa ottelusarjaa voitoin 2–0 ja on kahden voiton päässä jatkopaikasta.

Bostonin maalia vahtinut Rask torjui ottelussa 21 kertaa.

Boston vei ottelua kaksi ensimmäistä erää, ja ottelun kolmanteen erään siirryttiin 4–0 tilanteessa.

Kaksi maalia Bostonille tehnyt Matt Grzelcyk kuvaili ottelun jälkeen, että kotijäältä otettiin hyöty irti. Hänen mukaansa Bostonin vahvuus läpi pudotuspelien on ollut se, että he ovat tulleet kentälle valmiina pelaamaan. Hänen mukaansa Bostonin ja Carolinan ensimmäisessä ottelussa Boston oli toisella puoliajalla hieman laiska kiekon kanssa.

– He onnistuivat hyötymään muutamista paikoista, ja se oli asia, josta puhuimme. Me halusimme työskennellä täydet 60 minuuttia ja uskon, että pelasimme todella hyvin myös toisella puoliajalla. Me emme antaneet heille paikkoja, hän sanoo.

Kolmannessa erässä Boston iski vielä kaksi maalia Carolinan maalitilin näyttäessä nollaa. Kun kolmatta erää oli kulunut reilut 11 minuuttia, Carolina heräsi. Justin Williams teki joukkueen ensimmäisen maalin Justin Faulkin ja Sebastian Ahon avustamana.

Aho on iskenyt pudotuspeleissä viisi maalia ja saanut seitsemän syöttöpistettä.

Teuvo Teräväinen onnistui puolestaan tekemään joukkueensa viimeisen maalin ajassa 17.32. Teräväinen on tehnyt kauden pudotuspeleissä yhteensä seitsemän maalia ja saanut kolme syöttöpistettä.

Hurricanesin maalivahti Petr Mrazek torjui 19 kertaa.

Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran tiistaina.