Kimi nauttii olostaan Alfa Romeolla: "Vapaa-aikaa on enemmän ja tunnelma tallissa erittäin mukava"

Kimi Räikkösen alkukausi Alfa Romeon ratissa on sujunut pisteille pääsyllä jokaisessa neljässä kisassa, ja formula ykkösten legendaarinen suomalaissankari on kohtuullisen tyytyväinen. Muutto jätti-Ferrarilta pienempiin kuvioihin on sekin maistunut. Lue lisää