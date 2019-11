NHL-videot: Barkov ja Kakko onnistuivat maalikarkeloissa - Laine päätti pitkän kuivan kautensa

Alajärven Ankkureilla on satojen tuhansien velat – seura järjestää varainkeräyksen konkurssin välttämiseksi

Vuonna 1944 perustettu urheiluseura Alajärven Ankkurit on konkurssin partaalla. Seuralla on velkaa lähes 300 000 euroa, jota on muutettu lyhytaikaisista laskuista pidemmiksi pankkilainoiksi 125 000 euron edestä. Lainoissa on henkilötakaukset. Lue lisää