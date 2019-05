BARCELONA/HELSINKI

Luis Suarez ja etenkin Lionel Messi nousivat Barcelonan sankareiksi, kun espanjalaisjätti kaatoi jalkapallon Mestarien liigan välierien avausosassa Liverpoolin 3–0.

Suarez viimeisteli ottelun avausosuman 26. peliminuutilla. Toisella puoliajalla Messi teki kaksi maalia ja kotijoukkue Barcelona karkasi selvään voittoon.

Messin maaleista jälkimmäinen syntyi taiturimaisella vapaapotkulla. Osuma oli hänelle Barcelona-uran 600:s.

Uruguaylaishyökkääjä Suarez on pelätty maalintekijä, mutta osuma oli hänelle vasta ensimmäinen tämän kauden Mestarien liigassa. Suarez rokotti samalla vanhaa seuraansa, sillä hän siirtyi Liverpoolista Barcelonaan kesällä 2014.

Keskiviikon avausmaali oli hieno näyte Barcelonan hyökkäystaidosta. Osuma syntyi, kun Suarez ohjasi taidokkaasti jalallaan Jordi Alban matalan keskityksen verkon perukoille. Alban syöttö oli tarkka ja hienosti ajoitettu.

Pari minuuttia ennen maalia Liverpoolin Naby Keita loukkaantui, ja Jordan Henderson tuli hänen tilalleen. Liverpoolin paras paikka avausjaksolla oli Sadio Manella, joka jatkoi pallon maalin yli.

Liverpool ei hyödyntänyt pai kkojaan

Toiselle puoliajalle vierasryhmä tuli terävällä ilmeellä ja pystyi luomaan nopeasti useita laukaisupaikkoja. Barcelonan Marc-Andre ter Stegen kuitenkin torjui vahvasti ja piti maalinsa puhtaana.

Pelin painopiste oli kakkosjakson alkupuolella Barcelonan puolustuspäässä, mutta Liverpool ei saanut etsikkohetkenään tärkeää vierasmaalia aikaan.

Lisää kylmää vettä vieraiden niskaan kaatui 75. minuutilla, kun Suarez jatkoi pallon reidellään maalikehikoihin, joista peliväline päätyi Messille. Argentiinalaistähdellä oli helppo työ viimeistellä 2–0-osuma.

Seitsemän minuuttia myöhemmin Messi osoitti loistavaa potkutekniikkaansa laukomalla pallon vapaapotkusta vastustamattomasti ylänurkkaan.

Liverpoolin paras paikka nähtiin pari minuuttia Messin vapaapotkun jälkeen, mutta Mohamed Salah laukoi täysin avopaikasta ja käytännössä tyhjän maalin edestä tolppaan.

Otteluparin toinen osa pelataan ensi tiistaina Liverpoolin kotikentällä. Toisessa välieräparissa Ajax isännöi ensi keskiviikkona Tottenhamia. Ajax voitti tiistaina pelatun avausosan Tottenhamin kotikentällä 1–0.

Barcelonalla on mahdollisuus tällä kaudella komeaan triplaan, sillä joukkue on jo varmistanut Espanjan mestaruuden. Lisäksi se on edennyt Espanjan cupissa finaaliin ja on Mestarien liigassa hyvissä asemissa.

Liverpool on Englannin Valioliigassa pisteen Manchester Cityä perässä toisena, kun molemmilla on kaksi sarjaottelua jäljellä.