Arvi Savolainen paini historiallisen nuorten MM-kullan: "Pakkohan tässä on olla tyytyväinen, kun ainuttakaan tappiota ei tullut"

Jalkapallojätti Bayern München antoi potkut päävalmentaja Niko Kovacille

Saksan hallitseva jalkapallomestari Bayern München on antanut potkut päävalmentajalleen Niko Kovacille. Bayern on Saksan Bundesliigassa neljäntenä, kun takana on kymmenen kierrosta. Eroa kärjessä porskuttavaan Borussia Mönchengladbachiin on neljä pistettä. Lue lisää