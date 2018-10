Ankkurit pestasi pelaajan mestarijoukkueesta

Kuluneella kaudella Joensuun Mailan riveissä pesäpallon Suomen mestaruuden voittanut Ville Posti vahvistaa tulevalla kaudella Alajärven Ankkureita.

Tuulennopea 30-vuotias Haminan Pallon kasvatti on edustanut urallaan myös Kiteen Palloa ja Kouvolan Pallonlyöjiä.

Posti on kolminkertainen Itä-Länsi-pelaaja vuosilta 2014-2016. Hän on pelannut urallaan kaiken kaikkiaan 175 superpesisottelua, joissa tilastoihin on kertynyt 826 kärkilyöntiä, 217 tuotua ja 6+13 lyötyä.

Ulottuva, 191 cm pitkä Posti on pelannut ulkokentällä kopparina ja polttolinjassa. Sisäpelissä hänet tunnetaan hyvänä etenijänä ja yhtenä sarjan varmimmista ykköstilanteen vaihtajista.