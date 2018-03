Mäkäräisen vaikea päivä nosti Kuzminan niskan päälle – Kollenin torstaista kuitenkin mitali mukaan

HELSINKI/HOLMENKOLLEN

Maailmancupin kokonaisvoittajalle myönnettävän kristallipallon jahti vaikeutui Kaisa Mäkäräiseltä torstaina, kun Holmenkollenin pikakilpailusta tuli neljän sakon myötä vasta 40:s sija. Kisan voittanut Slovakian Anastasia Kuzmina harppasi cup-kärkeen, ja Mäkäräisen tilanne voittotaistossa huononee vielä sunnuntain takaa-ajossa. Sen jälkeen jäljellä on enää kauden päättävät kolme kisaa Venäjän Tjumenissa ensi viikolla.

– Oli vaikea päivä, Mäkäräinen huokaisi.

– Näitä (neljän sakon pikakisoja) on totuttu näkemään minulta joka talvi. Aika ailahtelevaa on ammunta.

Jo lähtökohdat torstaille olivat vaikeat.

– Valmistautuminen oli huono, pakko myöntää. Matkustimme vasta tiistaina, lento vähän myöhässä ja helpon nopeasta siirtymisestä Osloon tulikin aika pitkä. En päässyt sitten enää suksille, ja olimme keskiviikon yhden harjoituksen varassa. Oli sellainen olo, että olisipa vielä yksi harjoituspäivä.

– Mutta olivathan nuo (ammunta)virheet ihan sellaisia "siinä hetkessä" -virheitä. Muut meidän joukkueesta kuitenkin ampuivat ihan hyvin.

Mäkäräisen fiilikset ovat muutenkin vähemmän kuin optimaaliset rankan kauden kääntyessä viime metreilleen.

– Tällä viikolla on ollut huono fyysinen vire. Lihaksisto edelleen samaa mitä Kontiolahdella (viime viikonloppuna), en enää tiedä milloin viimeksi jalat ovat tuntuneet hyviltä. Pitää varmaan laskea kuukausissa, viimeksi ehkä tammikuussa ollut sellainen hyvä päivä, Mäkäräinen päivitteli.

Takaa-ajokisaan Kuzmina pääsee pari minuuttia ennen Mäkäräistä, ja suomalainen myöntää, että "peli on selvä". Sunnuntaista haetaankin enemmän hyvää virettä kohti Tjumenia, jossa cup-voittotaisto sitten lopullisesti ratkeaa.

– Eihän tämä hyvälle näytä, mutta kolme starttia on vielä ensi viikolla. Anastasialle se on toki ihan kotikisa, hän on sieltä kotoisin ja saa varmasti kovan kannustuksen, Mäkäräinen pohjusti.

Suomalaisista paras oli toisen kerran tällä kaudella Mari Laukkanen 20. sijallaan. Laukkasen edellinen top 20 -sija oli Annecysta joulukuulta.

– Sija 20 näiden haasteiden keskellä tuntuu jopa hyvältä. Hiihto oli haastavaa ja kisan jälkeen katsoin, että maksimisykkeestä puuttuu lähes 20 pykälää. Se kertoo aika paljon, missä tilassa kroppa tällä hetkellä on. Tunne on myös sama, passaillen jaksaa perusvauhtia, mutta happoja ei kestä, Laukkanen kommentoi tiedotteessa.

"Kiva tunnustus"

Mäkäräinen sai vaikeaan päivään hieman lohdutusta, kun hänelle annettiin arvostettu Holmenkollen-mitali. Aiemmin se on myönnetty 16 suomalaisurheilijalle, viimeksi Hannu Manniselle viime viikolla.

– Eihän minulla Kollenilta ole niin järisyttävän hyvää historiaa, mutta onhan ne molemmat kristallipallot (2011 ja 2014) täällä ratkenneet. Pitkästä urasta kiva tunnustus, arvostan kyllä kovasti.

– Mutta olisihan sitä mieluummin ollut siinä varsinaisessa palkintojenjaossa mukana.

STT